IJsland: Veel vakanties in een

IJsland is enorm veelzijdig. Het is voor gezinnen met kinderen die over Vikings en trollen dromen. Maar ook voor avonturiers die willen kajakken in lavagrotten, walvissen spotten of het noorderlicht willen zien. Het is voor levensgenieters die willen ontspannen in de geothermische meren, en voor culturo’s die de locaties van Game of Thrones willen bezoeken. Al is Kit Harington niet inbegrepen.