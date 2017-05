Planckaert breekt sleutelbeen na valpartij in Baloise Belgium Tour, enkel schaafwonden voor Theuns

De eerste etappe van de Baloise Belgium Tour werd opgeschrikt door een massale valpartij in Knokke-Heist. Vlak voor de finish ging een groot deel van het peloton tegen de vlakte. Edward Planckaert (Sport Vlaanderen - Baloise) was er het ergst aan toe. De jongere broer van Baptiste Planckaert brak zijn sleutelbeen.

Edward Theuns (Trek-Segafredo) kwam razend kwaad over de finish. Het was voor Theuns de eerste koers sinds hij een maand geleden aan de rug werd geopereerd, waarbij een aantal bouten uit zijn lichaam werden verwijderd. “We vroegen ons natuurlijk meteen af hoe het met zijn rug gesteld is”, stelde zijn vriendin Lien Crapoen. “Blijkbaar is alles in orde, maar Edward liep wel schaafwonden op over het hele lichaam. Zijn rechterschouder ligt helemaal open en ook zijn nek, benen en armen zijn gehavend. Al bij al vallen de blessures wel mee. Hij zal morgen kunnen starten in de tweede rit.” Net na de finish werd Theuns trouwens nog uitgenodigd voor een dopingcontrole.

