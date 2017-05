Ook Charles Michel moet de wilde handdruk van Trump ondergaan

Hij was er op voorbereid, maar toch liet Charles Michel zich vangen. De Belgische premier werd als zoveelste politiek topfiguur het slachtoffer van het wilde, dominante handschudden van de Amerikaanse president Donald Trump.

De Belgische premier wachtte de president van de Verenigde Staten woensdag op nadat hij en zijn gevolg geland waren op de luchthaven van Melsbroek. Charles Michel reikte ‘The Donald’ de hand en trok de uitgestoken hand van de arme premier bruut naar zich toe.

Premier Michel is lang niet de eerste die dit lot beschoren was. Het internet staat vol compilatiefilmpjes van brutale, ongemakkelijke handdrukken van de Amerikaanse president. De Japanse premier Shinzo Abe, de nieuwe rechter in het Hooggerechtshof Neil Gorsuch en de minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson waren enkele van de eerdere slachtoffers.

Een van de weinigen die slaagde in de krachtmeting was de Canadese premier Justin Trudeau. Die anticipeerde recent bij zijn ontmoeting met de Amerikaanse president zeer goed en greep hem meteen bij de schouder, zodat Trump niet de kans had om de arm van Trudeau naar zich toe te trekken.