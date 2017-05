Bath: Stad van melk en honing

Wanneer je Britten vraagt wat hun favoriete vakantiebestemming in eigen land is, vallen niet zelden de namen Somerset, Dorset, Devon of Cornwall. Samen geven deze vier graafschappen vorm aan het zuidwesten van Engeland, een regio die met zijn rijke geschiedenis, natuurpracht en hoge levensstandaard een hoogst aantrekkelijke toeristische cocktail vormt. Wij verbleven in Bath, een centrum van cultuur en verfijning.

Wie door de voor eeuwig in een honingkleur gedompelde straten van Bath loopt en er een winkeltje of pub binnenduikt, zou daar best wel eens een bekende kop kunnen spotten. John Cleese, Van Morrison, Peter ...