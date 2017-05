De wachttijden aan de containerterminal in de Waaslandhaven zijn veel te lang. Dat klagen de transporteurs aan. Vrachtwagenchauffeurs moeten soms tot zes uur wachten vooraleer ze een container kunnen opladen. "We worden gegijzeld", klinkt het in de sector. DP World, de uitbater van de terminal, erkent dat er een probleem is tijdens de piekuren, maar wijst erop dat de truckers sinds kort ook 's nachts kunnen laden en lossen.