Volgens de reisgidsen is geen regio in Abbaland Zweedser dan Värmland. Elanden zien, Zweedse kost proeven en de échte rust terugvinden – de provincie bij uitstek. En avant: in een auto met twee enthousiaste meiden van zes en tien op de achterbank. Benieuwd hoe ver we gaan lopen met die rust.

Värmland, dus. Midden-Zweden. Maar laat ik u eerst even vertellen wat voor toeristen we zijn. De laatste tien jaar pakweg ging het naar Italië. Van Toscane over Le Marche tot onze favoriet: Piemonte. ...