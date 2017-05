Pays de Flandre: Hoe Vlamsch wil je het hebben?

Tussen Rijsel en Duinkerken, in het noorden van Frankrijk, ligt het Pays de Flandre. De voertaal is er overwegend Frans, maar de Vlaamse cultuur is er diepgeworteld, zowel in het land als in zijn bewoners. Van het moeras van Sint-Omaars in het noorden tot het belfort van Belle in het zuiden, hoe Vlamsch wil je het hebben?

In het pittoreske dorp Nieuwerleet (Nieurlet voor de Fransen) wacht Pascal Grave ons op in het café Le Marais Flamand. Pascal is een maraicher, maar dat wordt in de streek ook wel een brouckailler genoemd, ...