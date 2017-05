Celebs Brad Pitt toont zich van zijn puurste kant (en hij kan weer lachen)

De Amerikaanse acteur Brad Pitt (53) was op dinsdag 23 mei in de Japanse hoofdstad Tokio om er zijn nieuwe film ‘War Machine’ voor te stellen, di op 26 mei wordt gelanceerd via streamingdienst Netflix. De filmster, aan het scheiden is van Angelina Jolie, was voor de gelegenheid van top tot teen in het wit gekleed. Een pure, hippe verschijning en bovendien kon Brad ook niet stoppen met glimlachen en wuiven naar zijn fans. Ook enkele selfies en handtekeningen konden er van af. De ster, die in een eerder interview toegaf dat de breuk met Angelina zijn fout is, ziet er wel nog steeds heel slank uit. in