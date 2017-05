Essen - Morgen is het Hemelvaart. Heel wat kinderen doen dan hun eerste communie. Kinderen die niet gelovig zijn vieren dan hun lentefeest.

33 kinderen van de Potloden school doen op Hemelvaart hun eerste communie. Vandaag gingen ze nog een keer oefenen in de Sint-Antoniuskerk in wijk Statie.

"Er komt ieder jaar toch wel weer veel bij kijken", zeggen juf Hanne, Karin en Lize. "We proberen in kindertaal de betekenis van dit sacrament uit te leggen. We steken ook veel tijd in het aanleren van liedjes en dansjes want het is een kinderviering. We zorgen ervoor dat de kinderen zich niet gaan vervelen in de kerk. Daarom mogen alle kinderen die het willen iets doen. Sommigen lezen voor, andere helpen mee om de tafel te dekken."

Voor de juffen is dit de laatste keer dat ze een eerste cummunie voorbereiden. "Vanaf volgend jaar neemt de parochtie de voorbereidingen op zich", zegt juf Karin. "Voor ons zal dat toch wel even wennen zijn. We hebben er altijd met veel tijd en aandacht aan besteed. Dat deden we altijd met plezier want het resultaat van de viering en al die blije gezichtjes was het meer dan waard."

De kinderen zelf vinden het alvast heel spannend. "Jezus is cool", zegt Guus. "Hij heeft boven zijn hoofd goud. Een kroon of zo. Dat vind ik wel cool."

"Morgen mag ik mijn nieuwe kleren aandoen en komt de hele familie meefeesten", zegt Nynke. "Dan krijg ik ook cadeautjes. Het liefst van al een nieuwe step."