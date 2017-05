Vijf clichés over Marrakech ontkracht

Slangenbezweerders op het marktplein: check. Plots een loeiharde oproep tot gebed vanuit de moskee: check. Verkeer dat veel schrikwekkender is dan de twee voorgaande samen: double check. Klopt allemaal. Maar wat dan met de clichés over Marrakech die géén steek houden? Die vind je hiernaast, netjes ontkracht na een weekend onder locals.

1 Marrakech is 100% Marokkaans

Vergeet het. Marrakech (spreek uit: Mràkesj) mag dan geen havenstad zijn, de instroom van overwegend Europeanen is na de onafhankelijkheid gestaag toegenomen. In 1956 was ...