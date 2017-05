Lander Severins (20) treedt als cabaretier op in de huiskamer

Zoersel - Het gebeurt niet gauw dat jong theatertalent uitpakt met een solo-cabaretprogramma. Lander Severins (20) uit Zoersel doet dat wél. Hij toert Vlaanderen rond met de voorstelling ‘Maanlander’.

Lander Severins verwierf bekendheid als hoofdrolspeler in de televisieserie ‘De Zoon van Artan’, die zich in de middeleeuwen afspeelt. Die tijd is voorbij: nu vervult hij de rol van troubadour, die in huiskamers zijn programma opvoert.

De jongeman volgt de studie cabaret aan de Koningstheateracademie in ’s-Hertogenbosch. “Ik zit nu in het derde jaar en hoop volgend jaar af te studeren. De laatste twee jaar van onze opleiding krijgen we de nodige kansen om zelf spelervaring op te doen. Ik koos voor een formule waarbij ik met een cabaretprogramma uitpak en gratis optreed bij mensen in de huiskamer”, licht hij toe. “Als enige voorwaarden stel ik dat ik voor de aanvang van mijn show een warme maaltijd krijg aangeboden en dat ik na de voorstelling met mijn hoed mag rondgaan. Een ideaal publiek is een huiskamer gevuld met zowat twintig mensen”, vervolgt hij.

Deze werkwijze is volgens Lander een ideale manier om zijn doel als volwaardige podiumkunstenaar te bereiken. “Ik speelde al in zowat dertig huiskamers, maar ik mik op tweehonderd voorstellingen. Ik leer veel bij dankzij het directe contact en de interactie met het publiek.” De titel van het programma luidt 'Maanlander'.

Lander speelt de rol van een ruimtetuig, de LEMS-1963-4, dat na een tocht in het heelal eerder toevallig op aarde landt en aan het publiek vertelt over zijn reis. De excursie voert hem naar heel wat landen, maar ook naar plaatsen als Doel en Molenbeek. “In mijn programma zit een dosis maatschappijkritiek, maar voor het overige is het een combinatie van ernst en luim. De voorstelling duurt 75 minuten. Dat is een juiste spanningsboog, die ik niet graag onderbreek door een pauze. Achteraf is er genoeg tijd om na te babbelen.”

'Maanlande'r is een onemanshow, waarin Lander zowel vertelt als zingt en zichzelf begeleidt op gitaar, banjo en piano. De regie is handen van Arne Baeck.

Vrijdag 26 mei is er een zaalvoorstelling in het Fakkeltheater om 20u. Daarvoor zijn nog tickets verkrijgbaar.

Info: www.landerseverins.be