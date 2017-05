Buitengewoon gezin woont samen op bijzondere plek in Wortel

Hoogstraten - Achter de spierwitte gevels in Wortel-Kolonie klopt het hart van dorpsgemeenschap Balder. Gegroeid in de schoot van vzw Widar en gedragen door een schare medewerkers en vrijwilligers. ‘Huisouders’ ­Erna en Dirk wonen en werken hier ­samen met Fons, Doenja, Glenn, ­Lindsay, Nico, Daisy, Tom en Benji. CittA Kempen mocht proeven van het dagelijks ­leven in Huis ­Ekkehart. Of het ­verhaal van een buiten­gewoon gezin op een bijzondere plek in de Kempen.

“Kom maar tegen half elf”, had Erna ons gezegd. “Dan nemen we samen pauze en drinken we een kop koffie. En dan kan ik jullie aan onze bewoners voorstellen.” Die bewoners, dat zijn acht volwassenen met ...