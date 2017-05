Vrouw zoekt en vindt vader in landloperskolonie

Merksplas -

Ze moest bijna vijftig jaar worden voor ze écht naar hem op zoek ging. Toen ze dat uiteindelijk deed, ontdekte Rita Wens uit Brasschaat dat haar vader decennialang als landloper in Wortel-Kolonie had verbleven. “Dat was wel even schrikken in het begin, maar sindsdien is het echt een mooi en warm verhaal geworden”, vertelt ze.