Toon Horsten blikt terug op tweehonderd jaar armenzorg

Een groene long van meer dan duizend hectare, waardoor rechte dreven zijn getrokken waarlangs gebouwen staan, het ene al mooier dan het andere. Dat is de erfenis van tweehonderd jaar armenzorg in Wortel, Merksplas en Hoogstraten. Journalist en CittA-columnist Toon Horsten, die opgroeide in Wortel (Hoogstraten) en een boek schreef over de geschiedenis van de landloperskolonies, blikt terug.