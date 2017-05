Van der Poel verrast met deelname WB Mountainbike

Van der Poel deed afgelopen zondag al mee aan de eerste Wereldbekerrace in Nove Mesto, waar hij een verdienstelijke 8e plaats haalde. Op Twitter verklaarde de renner zijn beslissing: “Een keuze van het hart, en een unieke kans die ik niet kon laten liggen!”.

Mathieu van der Poel is met het mountainbiken niet aan zijn proefstuk toe. Hij probeerde zich vorig jaar als mountainbiker te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ondanks enkele overwinningen mocht hij uiteindelijk niet afzakken naar Rio.

Racing Albstadt this weekend Decision made by heart, unique oppurtunity that I couldn't pass! First 2 stages @belgium_tour #throwbackpic pic.twitter.com/ZvgE04CXwu