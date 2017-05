Lek zet stadhuis onder water

Hoogstraten - In de keuken van het stadhuis van Hoogstraten is dinsdagnacht een lek ontstaan in de waterleiding. Het wegstromende water zorgde voor schade in de raadzaal, trouwzaal en het toeristisch infokantoor.

Het lek deed zich voor in de toevoer naar de afwasmachine in de keuken op de bovenverdieping van het historische stadhuis. Het water liep langs het plafond en de muren tot in de kelder, waar het infokantoor van Toerisme Hoogstraten is gevestigd. Daar stond het water tot 10 centimeter hoog.

"In de kelder is de schade het grootst", zegt burgemeester Tinne Rombouts. "De toeristische dienst verhuist daarom de volgende dagen naar de infobalie in het nieuwe gedeelte van het stadhuis. In de trouwzaal heeft een viertal schilderijen waterschade opgelopen. De huwelijken die vrijdag en zaterdag op de agenda staan, kunnen normaal gezien in de trouwzaal plaatsvinden."

De schepenzaal en het kabinet van de burgemeester bleven gevrijwaard. In de raadzaal liepen een deel van het meubilair en de tapijten schade op. Voor de diensten van de stad in het administratief centrum is er geen probleem.