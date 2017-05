Celstraf met uitstel voor ex-korpschef

Geel - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een voormalige korpschef van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout veroordeeld tot een celstraf van 3 maanden met uitstel voor fraude. Volgens het dossier kende de korpschef zichzelf en zijn familie verscheidene voordelen toe op kosten van de politiezone. De man, Jef Van Lommel, moet ook een boete van 16.500 euro betalen.

Het was de boekhouder die in 2012 onregelmatigheden opmerkte bij de facturen. Volgens het openbaar ministerie betaalde de ex-korpschef onder meer drukwerk voor het huwelijk van zijn zoon met geld van de politie. Ook nieuwe autobanden onder zijn persoonlijk voertuig zouden gefactureerd zijn aan de politie.

De rechter heeft alleen de strafmaat voorgelezen. Daardoor is het voor de advocaat van Van Lommel nog niet duidelijk voor welke tenlasteleggingen hij uiteindelijk veroordeeld is, en voor welke feiten hij is vrij gesproken. “We zijn alleszins tevreden dat hij voor veel aspecten is vrijgesproken. Hij heeft altijd ontkend dat hij zichzelf verrijkt heeft”, zegt meester Pieter Helsen.