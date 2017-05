Philippe Clement verruilt Club Brugge voor Waasland-Beveren

Waasland-Beveren stelt vandaag om 10.30 uur zijn nieuwe trainer voor. En dat wordt, zoals verwacht, Philippe Clement, die Club Brugge verlaat en in het Waasland zijn eerste uitdaging als hoofdcoach aangaat. Hij tekent er voor drie seizoenen.

Bart Wilmssen, assistent bij Waasland-Beveren, verlaat normaal gezien de club. Clement vroeg Brugs assistent Stephan Van der Heyden om met hem mee te komen, maar die bedankte voor dat avontuur. Hij wil graag in Brugge blijven, al wordt het nog afwachten of dat mogelijk zal zijn. Stan Van den Buijs verlaat Club wel sowieso. De assistent/videoanalist zakte in 2013 samen met Michel Preud’homme af naar Club Brugge en vertrekt nu op hetzelfde moment. Zijn komst kwam er op nadrukkelijke vraag van Preud’homme.