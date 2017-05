Helmut Lotti even buiten strijd door stemproblemen

Helmut Lotti (47), die in Duits- land werkt aan zijn comeback, moet drie concerten bij onze oosterburen afzeggen wegens stemproblemen. “Het spijt me verschrikkelijk”, laat hij zijn fans weten.

“Ik heb gisteren (maandag, red.) in het ziekenhuis mijn stembanden laten nakijken”, vertelt de zanger. “Het goede nieuws is dat ze niet beschadigd zijn. Mijn strottenhoofd is gewoon ontstoken, en dat wordt behandeld met antibiotica.”

“Het slechte nieuws is dat er zoveel slijm is opgehoopt, dat ik de volgende drie dagen niet kan zingen.”

Zeven jaar afwezigheid

Lotti gaat vandaag, woensdag, opnieuw langs in het ziekenhuis, om te laten onderzoeken of hij komend weekend weer mag optreden. Maar zijn optredens in Hannover, Brunswick en Cottbus deze week gaan alleszins niet door.

“Het spijt mij verschrikkelijk”, laat hij zijn fans weten. “Ik pak deze tournee professioneel aan. Maar als er zieken in mijn omgeving zijn en ik werk intensief, kan dit helaas gebeuren.”

De Oost-Vlaming is in Duitsland bezig aan zijn terugkeer na zeven jaar afwezigheid. Hij heeft een nieuw album uitgebracht en maakt tussen mei en december een comebacktournee. Hij is begin dit jaar ook naar Duitsland verhuisd, nadat hij uit elkaar was gegaan met zijn derde vrouw Jelle Van Riet. Hij was bijna tien jaar samen met de literair journaliste.