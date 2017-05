Beleidsplan bepaalt toekomst kerken: ook Battel sluit

Mechelen - De gemeenteraad heeft dinsdag het kerkenbeleidsplan voor Mechelen goedgekeurd. Het opvallendst is de beslissing om de kerk van Battel omstreeks 2020 te sluiten voor de eredienst, maar dat zien ze daar liever niet gebeuren.

De vele kerkgebouwen, het sterk verminderde aantal kerkgangers en de hoge onderhoudskosten verplichten de kerkelijke en de burgerlijke overheid om na te denken over het gebruik van kerken. Dat resulteert in een plan met een langetermijnvisie. De aanleiding daarvoor is een conceptnota van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) uit 2011 over de toekomst van de parochiekerken. “Zo’n goedgekeurd kerkenbeleidsplan is noodzakelijk om in de toekomst nog aanspraak te maken op subsidies bij toekomstige restauratie- of renovatieprojecten”, zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld).

Voor de Dijlestad heeft het kerkenbeleidsplan eerder al groen licht gekregen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en ook het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid is principieel akkoord. Van de 24 kerken en kapellen behouden er 21 een religieuze functie. De Sint-Gummaruskerk in Mechelen-Noord en de Sint-Albertuskerk in Muizen werden eerder al ontwijd.

"Liever in eigen kerk begraven"

Omstreeks 2020 komt daar de Sint-Jozefkerk in Battel bij. In de Mechelse wijk vinden ze dat jammer. “We vragen om onze kerk niet te ontwijden en er appartement of een sportzaal van te maken. Veel koppige oude Battelaars worden liefst in hun eigen kerk begraven en niet in Heffen, Hombeek of Leest”, zegt Lode Tooten (63). Sinds de zomer van vorig jaar staat hij mee in voor de kerk. “In die periode waren er meer dan tien begrafenissen”, klinkt het.

Bovendien ziet de muzikant in de parochiekerk ook de ideale ruimte voor concerten. “Zeker met ons waardevolle orgel uit de 16de eeuw, volgens kenners een echt juweeltje. Met kerst hadden wij hier met Scala Vocale nog een concert voor 350 mensen”, vertelt Tooten. Het laatste huwelijk in de kerk dateert van bijna een jaar geleden. Goedele Smets (27) trouwde er toen met haar man Frederik Buelens (28). “Het voelt raar aan dat de kerk gaat sluiten. Mijn ouders zijn er getrouwd en op 28 mei vorig jaar ook wijzelf. Al is het vandaag ook logisch dat er kerken verdwijnen”, zegt ze.

"Een van de mooiste kerken in de stad"

Zeven kerken krijgen een nevenbestemming. Voor drie ligt die al vast. De inrichting van de Sint-Jozef-Colomakerk is volop bezig, zodat ze vanaf dit najaar ook dienst kan doen als polyvalente ruimte. In de binnenstad krijgt de Sint-Janskerk een culturele, museale functie en de Sint-Pieter- en Paulkerk zal ook dienen voor concerten.

Nog dit jaar wordt op zoek gegaan naar nevenbestemmingen voor de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandskerk in Walem en voor de Begijnhofkerk. “Voor Walem zijn er al ideeën bij de gemeenschap om de kerk deels te gebruiken voor bijvoorbeeld spreekbeurten en catecheselessen”, zegt deken Guy De Keersmaecker. Een grotere uitdaging wacht er voor de Begijnhofkerk. “Dat is een van de mooiste kerken in de stad en het is belangrijk dat die schoonheid zichtbaar blijft. Er is al geopperd om iets te doen rond de geschiedenis van het Begijnhof, maar dat is wellicht niet voldoende”, geeft de deken aan.

Om het plan vorm te geven, komt er een samenwerking met een gespecialiseerd studiebureau. “Zelf hebben wij geen ervaring met de herbestemming van kerken. Daarom willen wij onze ideeën aftoetsen, nagaan of ze haalbaar zijn en eventueel alternatieve voorstellen van het bureau bekijken”, legt eerwaarde De Keersmaecker uit. In 2018 voeren de kerk en de stad onderzoek naar nevenbestemmingen voor de Sint-Amanduskerk in Heffen en de Sint-Libertuskerk in de wijk Nekkerspoel.