Meerderheid met te weinig, oppositie stapt op uit protest

Mechelen - De meerderheid in Mechelen was dinsdagavond met onvoldoende raadsleden aanwezig om de vergadering rechtsgeldig beslissingen te laten nemen. Uiteindelijk stapte de oppositie uit protest op.

Maar 26 van de 43 raadsleden waren gisteravond present voor de maandelijkse bijeenkomst. Met slechts twintig aanwezigen was de meerderheid van Vld-Groen-m+, N-VA en CD&V met in totaal 32 verkozen mandatarissen eigenlijk met te weinig om de agenda af te werken.

"Dankzij de oppositie kon de raad toch beginnen. Maar toen hij 37 minuten na de start nog niet in aantal was, was het voor ons genoeg geweest. De vraag van ons raadslid Johan De Vleeshouwer tijdens het actualiteitsdebat werd niet ernstig genomen. Wij werden uitgelachen", zegt sp.a-fractieleidster Caroline Gennez.

"Gebrek aan respect"

Toen voorzitter Rita Van den Bossche (N-VA) de raad na ruim een halfuur schorste om voldoende leden van de meerderheid bij elkaar te krijgen, stapte de oppositie op. "Blijkbaar vindt deze ruime meerderheid met verschillende partijen van rechts tot links het niet belangrijk genoeg om één keer per maand te vergaderen", stelt Gennez.

Ook Vlaams Belang, dat de opvallende afwezigheid als eerste opmerkte, keerde niet meer terug."Het is jammer dat een dergelijke grote meerderheid zo weinig respect aan de dag legt voor de democratie en de Mechelse bevolking", zegt fractieleider Frank Creyelman.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) betreurt dat de oppositie het stadhuis verliet. "De oppositie verzaakt zo aan haar democratische controleplicht", zegt hij. Met 23 raadsleden van de meerderheid werd de agenda afgewerkt. Daardoor was de nochtans zware agenda voor de raad met een zestigtal punten, onder meer over de begrotingswijziging, om iets na 21u in nauwelijks enkele minuten afgehandeld. Normaal duurt dat gemakkelijk enkele uren.