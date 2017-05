Grote wegenwerken op E17 tijdens verlengde weekends

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AVW) laat vanaf woensdag 24 mei grootscheepse asfaltwerken uitvoeren op de E17 tussen Lokeren en Waasmunster. De aannemer werkt in het Hemelvaart- en Pinksterweekend de klok rond om de hinder te beperken.

Het wegdek van de E17 richting Antwerpen krijgt een nieuwe ­asfaltlaag vanaf de spoorwegbrug net voor Lokeren tot aan het ­­op- en afrittencomplex in Waasmunster. De door zwaar verkeer meest belaste rechterrijstrook wordt over een afstand van 2,5 km vernieuwd tot op de fundering. Op de middelste rijstrook vervangt de aannemer in een zes kilometer lange zone de toplaag en eerste onderlaag. De linkerrijstrook tenslotte krijgt over een traject van zes kilometer een nieuwe toplaag in asfalt. “Tijdens de werken zal het verkeer op E17 twee versmalde rijstroken of slechts één rijstrook ter beschikking hebben in de richting van Antwerpen”, vertelt communicatieverantwoordelijke van AVW Sylvie Syryn. “Het verkeer in de richting van Gent zal geen hinder ondervinden. Alle op- en afritten blijven open.”

Van woensdagavond 24 mei om 21u tot zondagavond 28 mei vernieuwt de aannemer het asfalt op rechterrijstrook. Het verkeer richting Antwerpen rijdt over twee versmalde rijstroken. Enkel van donderdagavond 25 tot vrijdagochtend 26 mei is slechts één rijstrook open. Maandagochtend 29 mei net voor de ochtendspits zijn alle rijstroken terug beschikbaar.

Ook vanaf vrijdagavond 2 juni om 22u tot en met 5 juni zal het verkeer naar Antwerpen slechts over een rijstrook kunnen beschikken, vermits dan wordt gewerkt op de midden- en linker­rijstrook. Dinsdagochtend 6 juni voor de ochtendspits zullen alle rijstroken terug open zijn.

De werken zijn gepland in de verlengde Hemelvaart- en Pinksterweekends om de hinder op de drukke verkeersas zo veel mogelijk te beperken. De aannemer zal de klok rond aan het werk zijn.

Ten gevolge van de werkzaamheden aan het op- en afritten­complex in Lokeren zoeken heel wat automobilisten alternatieve wegen. Daardoor is de verkeersoverlast de jongste weken nu al groot op de gewestweg N446 tussen Hamme Sint-Anna en Waasmunster met verbinding naar de E17. Ook de gewestweg N41 (Hamme-Elversele) kan tijdens de spitsuren nauwelijks vlotte doorgang verlenen van en naar het op- en afrittencomplex van de E17 in Sint-Niklaas.