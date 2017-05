Velo-gebruik stijgt met 20% in paar dagen tijd

Antwerpen - De uitbreiding van de deelfietsen Velo en het mooie weer zorgen voor problemen bij de bevoorrading van de stations. “In enkele dagen tijd zagen we het gebruik met 20% toenemen”, zegt Dimitri Rondeaux van Velo.

Het is enkele Velo-gebruikers de afgelopen dagen al opgevallen. De stations staan ofwel volledig vol of leeg. Blijkbaar is er een probleem met de bevoorrading. “Het klopt dat we tijdelijk een probleem hebben”, zegt Dimitri Rondeaux van Velo. “Hoewel ik dit niet echt als een probleem wil omschrijven. Het is een gevolg van de uitbreiding van de deelfietsen naar de wijken buiten de Antwerpse Ring vijf maanden geleden. We hebben nu ongeveer 50.000 jaarabonnementen.”

“Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn steeds meer mensen hun abonnement ook gaan gebruiken. Zo zagen we dat in een paar dagen tijd het gebruik plots met 20% is gestegen. Dit heeft ons enigszins verrast. Dat vraagt een aanpassing van onze regeling rond bevoorrading, maar daar gaat altijd wat tijd over. We willen eerst zicht krijgen op de bewegingen van de fietsen om te weten hoe we ons daar best op organiseren en de bevoorradingsrondes laten rijden.”

Rondeaux benadrukt dat Velo nooit kan uitsluiten dat er volle of lege stations zijn. Soms is dat ook bewust. “In de buurt van grote kantoorcomplexen of stations laten we bijvoorbeeld een Velo-station vol staan omdat we weten dat bij de ochtendspits veel mensen een fiets nodig hebben”, zegt Rondeaux.