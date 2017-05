Onvoldoende politieke wil bij Nederlandse regeringsvorming, zegt informateur Schippers

Bij de partijleiders in Nederland is momenteel niet voldoende politieke wil om in gesprek te gaan over een nieuwe meerderheidscoalitie. Dat heeft verkenner Edith Schippers dinsdag gezegd, nadat verkennende gesprekken tussen het linksliberale D66 en de ChristenUnie waren vastgelopen. Ze gaat zich nu beraden over hoe het verder moet.

“Mij is nog niet gebleken dat er voldoende politieke wil aanwezig is bij de fractieleiders om met elkaar in gesprek te gaan in verschillende samenstellingen voor een nieuwe meerderheidscoalitie”, aldus Schippers. “Ik wil nu even nadenken. Ik kan geen ijzer met handen breken. Uiteindelijk zijn het de fractievoorzitters die zelf constateren of ze gesprekken aangaan of niet.”

De informateur geeft haar zoektocht naar een nieuwe meerderheidscoalitie nog niet op, bleek uit haar toelichting. “Als ik uitgedacht was zou ik nu ook hier komen en zeggen ‘ik gooi het over de schutting’“, antwoordde de politica van de rechtsliberale VVD toen ze werd gevraagd of ze nog wel mogelijkheden zag.

