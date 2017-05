Vrouw (30) riskeert leven om kat te redden: “Moest die kat daar dan verhongeren?”

Een 30-jarige dierenvriend kroop drie verdiepingen hoog op een ladder om een kat uit een appartement in Boechout te redden die de huurders er vier dagen eerder hadden achtergelaten.

Kelly Wagemans uit Herselt zet zich in voor de opvang van verwaarloosde viervoeters. Via via vernam ze dat huurders van een appartement in de Provinciesteenweg in Boechout een kat hadden achtergelaten. De deur was op slot en de huurders waren al vier dagen niet thuis geweest.

“Toen ik maandagavond direct na het alarmerend telefoontje in Boechout arriveerde, was er geen gemiauw meer terwijl dat de eerste dagen wel nog was”, vertelt Kelly. Ze belde de huisbaas, maar hij zag het niet zitten om langs te komen. Ook bij de politie kreeg Kelly geen hulp van de dame die ze aan de lijn kreeg.

Binnenkruipen langs venster

Kelly contacteerde opnieuw de huisbaas, die zei dat ze dan maar langs het venster moest binnenkruipen. “Via een buurtbewoner kreeg ik de ladder van een ruitenwasser en ben ik met veel schrik naar de derde verdieping geklommen, want ik heb hoogtevrees. Ik viel bijna achterover van de stank. De toestand van de poes was heel slecht. Ik kon haar makkelijk vangen.”

Omdat de kat al zodanig onderkomen en uitgehongerd was, moest ze maandag meteen aan het infuus. Gisteren verbleef het dier nog steeds bij de dierenarts.

“Als de politie had meegewerkt, had ik mijn leven niet moeten riskeren”, zegt een teleurgestelde Kelly. Volgens woordvoerder Sven Verbaenen van de zone Minos had de politie de info gekregen dat de bewoners ‘mogelijk’ vertrokken waren. “Wij hadden maandagavond geen wettelijke basis om die deur te komen openen.”