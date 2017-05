Nieuwe vleugel van 30 miljoen euro voor AZ Monica

Deurne - AZ Monica in Deurne start in 2018 met de bouw van een nieuwe ziekenhuisvleugel. Die komt op de plaats waar nu nog de Braemblokken in de Jos van Geellaan staan. Die worden na het bouwverlof afgebroken.

De buurt rond AZ Monica in de Florent Pauwelslei in Deurne is in volle verandering. Binnenkort wordt niet alleen de Herentalsebaan onder handen genomen, ook het ziekenhuis breidt uit met een vijfde vleugel. Daarvoor verdwijnen de oude Braemblokken van sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven in de Jos van Geellaan. Het orthopedisch centrum (SPM) van AZ Monica in de Stevenslei wordt afgebroken en verhuist naar de nieuwe ziekenhuisvleugel.

Op die locatie komen de 250 nieuwe sociale huurwoningen van Woonhaven. Tussenin realiseert het district Deurne een buurtpark.

De nieuwe ziekenhuisvleugel zal bestaan uit ?een ondergrondse parking van twee verdiepingen, een beneden-, eerste, tweede en derde verdieping. Voorlopig wordt er enkel tot niveau 1 gebouwd, want de financiering voor niveau 2 en 3 zijn nog niet rond. Welke diensten er waar komen, wordt nog bekeken.

Het kostenplaatje van de nieuwe ziekenhuisvleugel bedraagt 30 miljoen euro. Op 1 januari start AZ Monica met de bouw van de nieuwe vleugel die in 2021 klaar zou moeten zijn.

www.azmonicabouwt.be