Utrecht: Klein maar fijn

Wie bij het woord citytrip meteen denkt aan vliegtuigen, gedoe met security en bijbetalen voor bagage als er te enthousiast is geshopt, zoekt het wellicht te ver. Lekker eten, terrasjes aan het water en hippe vintagewinkeltjes? Wij vonden het allemaal in Utrecht. Je hoeft er maar even voor over de grens te wippen, maar het vakantiegevoel is er niet minder om.