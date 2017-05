Ravels - Al meer dan zeven maanden kijken Kelly Prince (31) en Mostafa Atta (28) uit naar de geboorte van hun zoon. Maar de vader dreigt de bevalling niet mee te maken. Hij moet van Vreemdelingenzaken terugkeren naar Irak. “Alleen bevallen zie ik absoluut niet zitten”, zegt Kelly.

Kelly Prince uit Ravels is 7,5 maanden zwanger. De geboorte van hun zoon is uitgerekend voor 18 juli. In de woonkamer staat het kinderbedje klaar. En op een tafeltje krioelt het van de spulletjes: schoentjes, ...