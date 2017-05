Veronique De Cock is deze week een van de gasten op de boot van Gert Verhulst in Gert Late Night. Sidekick James Cooke probeert ’s avonds laat in bed een tikkeltje meer te weten te komen van de gewezen Miss België.

Ze krijgt “elke dag” nog geconfronteerd met de vooroordelen die een Miss België over zich heen krijgt. En De Cock vertelt ook over de röntgenfoto’s die ze in 2002 verspreidde om aan te tonen dat haar borsten wel degelijk echt waren.