Belmodo haalt sportievelingen naar Antwerpen

Edegem - Het mode- en lifestyleplatform Belmodo organiseert voor de tweede maal een zogenaamde Fit Summit. In het Antwerpse filiaal van David Lloyd worden komende zaterdag tientallen sportievelingen verwacht die samen met mode-icoon Tiany Kiriloff de nieuwste trends op het vlak van sport en gezondheid zullen spotten.

Er zijn actieve workshops die luisteren naar ronkende namen als High Impact Body Pump en Eighties Spinning. Tijdens educatieve sessies leer je bij over een gezonde voeding en levensstijl.

Belmodo geeft alvast enkele tips mee over de outfit die je kan dragen: “Oversized combineer je met een strakke legging die zeker gezegend mag zijn met tropische prints en bloemen”, klinkt het. “Ook een parka of bomber is welkom, want die vinden steeds meer hun weg van de mode- naar de sportwereld. Qua schoeisel kies je dit seizoen best voor maagdelijk wit”.

Een ticket kost 35 euro . Voor meer informatie surf je naar: https://belmodo.be/fit-summit