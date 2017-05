Nice op smaak gebracht

Nice wil stilaan haar imago als bestemming voor de jetset loslaten. Een eeuw geleden verbaasden rijke Britten, Russische edelen en schilders zich hier over de bloemenpracht, de zoete zuiderse smaken en de felblauwe lucht in de lente. Vandaag ontdekkentoeristen het icoon aan de Franse Rivièra als een perfecte bestemming voor even tussendoor. De indrukwekkende pronkhuizen en wereldberoemde promenade verlenen de badstad nog een mondain randje, maar je hoeft niet meer per se een dikke portemonnee bij te hebben. Nice to know, niet?