Bolt vindt idee om atletiekpiste waar hij wereldrecords liep, af te voeren “een grote schande”

Usain Bolt is niet te spreken over het idee om het olympisch stadion in Berlijn tot een zuiver voetbalstadion om te bouwen voor Bundesliga-club Hertha Berlijn.

Niet alleen in Brussel dreigt een snelle atletiekpiste te verdwijnen. Hertha Berlijn en de lokale overheden suggereerden vorige week dat het stadion misschien zou worden omgebouwd tot een stadion enkel gewijd aan voetbal, als alternatief voor een compleet nieuw voetbalstadion voor Hertha.

Verschillende atleten reageerden al kritisch, en dat doet nu ook de Jamaicaanse ster en wereldrecordhouder Usain Bolt. “Ik liep er mijn wereldrecords op zowel de 100 als de 200 meter. Het is één van de beste pistes ter wereld, en het zou een grote schande zijn om die te zien verdwijnen. Het stadion kan in de toekomst nog tal van grote atletiekwedstrijden ontvangen”, zei Bolt aan de organisatie van het EK atletiek 2018. Burgemeester van Berlijn Michael Müller gaf ondertussen aan dat een uitschuifbare piste, zoals in het Stade de France in Parijs, misschien ook een optie is.

In het olympisch stadion in Berlijn ging in 2009 het WK atletiek door, en in 2018 vindt het EK er plaats. Ook de bijzonder snel groeiende ISTAF-meeting, bijna altijd in de week van de Memorial Van Damme op de kalender en dus een serieuze concurrent, gaat er jaarlijks door.