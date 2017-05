Was grote troef van Manchester Arena net zijn zwakke punt?

De aanslag in Manchester, in een veilige en moderne zaal, scherpt weer de discussie aan hoe je veiligheid en comfort van grote mensenstromen verzoent.

De Manchester Arena heeft een uitstekende reputatie voor comfort en veiligheid; ze werd sinds haar oprichting meermaals verkozen tot beste spektakelzaal van het Verenigd Koninkrijk. Ze werd in 1995 in gebruik genomen en valt het best te vergelijken met ons Sportpaleis: maximum capaciteit 23.000 aanwezigen, met een programma van grote concerten en comedy-optredens, en uiteraard sportwedstrijden. Maandagavond waren er 21.000 personen, waaronder veel jonge tieners, naar Ariana Grande komen kijken.

De zaal werd opgetrokken toen Manchester een bod deed om de Olympische zomerspelen van 2000 te organiseren, net als het veel grotere Etihad Stadion - capaciteit 55.000 - in het oosten van de stad. Voor de Manchester Arena, onmiddellijk ten noorden van het oude stadscentrum, werd rekening gehouden met de mobiliteit. De Arena grenst aan het Victoria Station, een van de vier grote treinstations van de stad en ook een halte op de premetro. Er is een doorgang tussen het station en de zaal.

Achilleshiel

Die troef was misschien de achilleshiel van de Arena. In die Foyer blies de aanvaller zich maandag op vlakbij de stands met T-shirts en andere souvenirs. Volgens nog niet bevestigde getuigenissen was hij vlak na het einde van het concert, toen het publiek naar buiten stroomde, langs de stationsingang de Arena binnen gelopen. Er was politie en security van de zaal in de Foyer. Er moet nu uitgevist worden of zij de aanvaller hebben gecontroleerd en zo ja, hoe grondig dat is gebeurd. Victoria Station blijft vandaag de hele dag gesloten.

Moderne spektakelzalen, ook als ze nog maar twintig jaar oud zijn, worden getest op hoe snel ze geëvacueerd kunnen worden bij noodgevallen. Ook de veiligheidsdiensten zijn daarop geoefend. Brede nooddeuren die over de hele lengte van de zaal kunnen worden geopend, zorgen voor een snellere evacuatie, maar ook voor meer ingangspunten voor wie - al dan niet met slechte bedoelingen - naar binnen wil.

Als de pleger van de aanslag in Manchester inderdaad na het concert de zaal is binnengedrongen, stelt het veiligheidsexperts voor nieuwe uitdagingen. Indringers vallen tegen te houden door de uitgangen te versmallen en de controle daar op te voeren - maar dat gaat ten koste van de mobiliteit van wie naar buiten wil.