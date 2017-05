Nibali wint koninginnenrit in Giro, Dumoulin redt maar net roze trui

Vincenzo Nibali heeft de koninginnenrit in deze Giro d’Italia gewonnen. Hij maakte het verschil in de afdaling en zegevierde voor Mikel Landa in aankomstplaats Bormio. Roze trui Tom Dumoulin verloor heel wat tijd, maar behield zijn roze trui. Quintana heeft in het klassement nog 31 seconden achterstand. De Nederlander kampte met diarree en moest in de finale zelfs een sanitaire noodstop maken.

De koninginnenetappe in de Giro bracht de renners op donderdag over drie mythische bergtoppen. In de tocht van 227 kilometer lang lag de Mortirolo, de Stelvio en de Umbrailpas de renners op te wachten. Goed voor zo’n 5400 hoogtemeters. Een loodzware etappe, dus was het uitkijken hoe roze trui Dumoulin deze grote test zou overleven... Berggeit Nairo Quintana had alvast een plannetje gesmeed, maar kreeg hulp uit onverwachte hoek... van Tom Dumoulin zelf. De roze trui kampte met krampen tijdens de finale van de etappe en moest noodgedwongen een sanitaire noodstop doen door diarree in de graskant.

De ritzege ging naar de ijzersterke Vincenzo Nibali, die op de klim naar de Umbrailpas — en dan vooral in de afdaling — het verschil maakte. Het duurde even voor een grote groep van net geen 30 renners zich losrukte uit het peloton, maar eens het gat geslagen was, ging de voorsprong snel omhoog. In die groep zaten ook vijf Belgen: Laurens De Plus (Quick Step Floors), Pieter Serry (Quick-Step), Jasper De Buyst (Lotto-Soudal), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) en Jurgen Van den Broeck (LottoNL-Jumbo).

Opgaves Belgen

Door het moordende ritprofiel werd die groep stelselmatig uitgebouwd tot er nog zes renners overschoten. De Plus hield het het langste vol, maar loste op 87 kilometer van de meet. Drie Belgen gaven op tijdens de etappe: Ben Hermans, de best geplaatste Belg in het algemene klassement, was al ziek tijdens de rustdag op maandag en kon niet meer verder. Ook Sean De Bie (rugpijn) en Victor Campenaerts gaven op. Voor die laatste betekende dat niet per se slecht nieuws, hij kan zo eindelijk op date met Carlien.

Tom Dumoulin and Bauke Mollema lash out at a Nairo Quintana fan on the Stelvio during stage 16 of the #Giro100 pic.twitter.com/RvJxpyTNkg — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 23, 2017

Steven Kruijswijk (LottoNL), Mikel Landa (Sky), Andrey Amador (Movistar), Igor Antón (Dimension Data), Winner Anacona (Movistar) en Jan Hirt (CCC) bleven het langst voorin. Terwijl Dumoulin letterlijk in de shit zat, waren die zes bezig met de klim naar de top van de Umbrailpas. Mikel Landa toonde zich de sterkste van de vroege vlucht en liet zijn medevluchters één voor één achter op weg naar boven. In de achtergrond gebruikten Vincenzo Nibali en Nairo Quintana de pijnlijke situatie voor een springplank naar tijdswinst, zij reden met zijn tweetjes richting Landa en grepen hem in de afdaling.

From nearly going off to avoiding water like a boss...



Vincenzo Nibalipic.twitter.com/gYrXlDvsxc — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 23, 2017

Bergaf maakte meester-daler Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) echter het verschil. Quintana is een goede klimmer, maar bergaf gaat het de Colombiaan minder goed af. De Colombiaan probeerde de juiste lijn te houden, maar kreeg richting aankomstplaats Bormio ook te horen dat Dumoulin bergop veel verloor. Recht blijven was dus de boodschap, Quintana kon een optie nemen op de roze trui. Vincenzo Nibali toonde zich aan de streep in Bormio de snelste, hij hield Mikel Landa net af en pakte de ritzege.

Daarna was het aftellen tot de finish van Nairo Quintana, en vooral die van roze trui Tom Dumoulin. De Nederlander hield zijn roze trui maar net, hij verloor wel heel wat tijd en ziet Quintana naderen tot op 31 seconden in het klassement.

Foto: AFP

Uitslag rit:

1. Vincenzo Nibali

2. Mikel Landa

3. Nairo Quintana - 12”

4. Domenico Pozzovivo - 24”

5. Ilnur Zakarin - 34”

6. Diego Formolo - 1’26”

7. Bauke Mollema - 1’35”

8. Bob Jungels - 1’35”

Algemeen klassement

1. Tom Dumoulin

2. Nairo Quintana - 31”

3. Vincenzo Nibali - 1’12”

4. Thibaut Pinot - 2’38”

5. Ilnur Zakarin - 2’40”

6. Domenico Pozzovivo - 3’05”

7. Bauke Mollema - 3’49”

8. Bob Jungels - 4’35”

9. Steven Kruijswijk - 6’20”

10. Adam Yates - 7’00”