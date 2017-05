Vrachtwagen rijdt in op file E17: drie rijstroken versperd

Op de E17 richting Antwerpen is dinsdagmiddag een ongeval gebeurd ter hoogte van Zwijndrecht. Drie rijstroken zijn er versperd, de hinder is groot.

Een vrachtwagen reed er achteraan in op een file. Een bestelwagen belandde op haar zijkant. Twee gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De takelwerken zijn momenteel bezig.

Tussen Haasdonk en Zwijndrecht staat er al anderhalf uur file, in de richting van Antwerpen. Het verkeer op lange afstand neemt beter de R4-Oost en de E34. Wie van Gent naar Hasselt moet rijdt beter via Brussel. Vanuit Sint-Niklaas gaat het vlotter via de N16 en de E12.