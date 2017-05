Haal uw wekelijkse dosis muziek in de Kempen

Geen zin om de volgende dagen horizontaal geparkeerd voor de buis door te brengen? Zin in een portie nu-folk, blazers, koormuziek of zelfs mediterrane jazz? Mogelijk kunnen we uw appetijt met volgende tips stillen.

1. Cozin

Wat: Het Gentse trio Cozin brengt nu-folk met drie stemmen, drie instrumenten. Hun nieuwe cd is net uit en die stellen ze voor op woensdag 24 mei. De ideale soundtrack voor Hemelvaartsdag ! Niet te missen.

Praktisch: woensdag 24 mei om 21u in café Barzoen (de Warande), Warandestraat 42 in Turnhout

Prijs: gratis

2. Big Brass

Wat: Dubbelconcert waarin Brassband Kempenzonen uit Tielen (Kasterlee) flirt met the BlueBand, een Bigband uit Gilze (NL). Het wordt een muzikale verkenning in het grensgebied tussen beide muziekstijlen.

Praktisch: woensdag 24 mei om 20.15u in het ontmoetingscentrum van Tielen, Kasteeldreef 34 in Tielen (Kasterlee).

Prijs: gratis

3. Missa in honorem Beatae Mariae Immaculatae

Wat: Op Hemelvaartsdag wordt de heilige eucharistieviering muzikaal opgeluisterd door het St.Ceciliakoor Heilig Hart uit Turnhout. ‘Missa in honorem Beatae Mariae Immaculatae’ is een tweestemmige uitvoering van Mawet, hier aangevuld door het Gregoriaans mannenkoor onder leiding van Maurits Van Obbergen.

Praktisch: donderdag 25 mei om 9.30u in de Heilig Hartkerk, Kerkplein in Turnhout.

Prijs: gratis

4. Hijaz

Wat: Tien jaar al zoekt Hijaz naar de ideale symbiose tussen Mediterrane warmte, polyritmische structuren en muzikale virtuositeit. In een gebald kwartet nam Hijaz vorig jaar een live plaat om de magie van het moment vast te houden. Het resultaat met nieuw en oud materiaal, verschijnt deze lente op een exclusieve vinylplaat.

Praktisch: vrijdag 26 mei om 20.30u in De Singer, Bavelstraat 35 in Rijkevorsel

Prijs: 12 euro

5. Internationaal blaasmuziekfestival

Wat: Internationaal blaasmuziekfestival met Musikkapelle Elmen uit Oostenrijk, Muzicanka uit Nederland, 't Heremenieke, de Stokkemer Stadsmuzikanten en de A.M. Brass Band uit België. Non-stop muziekprogramma over twee dagen, hoogstaand, gevarieerd en boeiend. Tussendoor optredens van Texas Jack Country Dancers, zangeres Musaby, djembé Afrazeuri, zangeres Marcia.

Praktisch: vrijdag 26 (vanaf 19u) en zaterdag 27 mei (vanaf 18u) in zaal Miloheem, Milostraat 13 in Mol.

Prijs: gratis

6. Blame it on Vinnie

Wat: Omdat iemand toch altijd de schuld van alles moet krijgen werd Blame it on Vinnie in het leven geroepen. Gerrie De Waard (ex-Scotch 'n Soda) en Wim De Vos (Howlin' Bill) kunnen zich dus alles permitteren. Samen besloten ze zich in een muzikaal avontuur te storten. Ze brengen u een mix van blues, rock ’n roll en country op een eigenzinnige akoestische manier.

Praktisch: zaterdag 27 mei om 21u in Het Keizershof, Hoveniersstraat 1 in Turnhout

Prijs: gratis, maar reserveren aangewezen

7. Winterland ‘76

Wat: The Band betrad op 25 november 1976 voor de laatste maal het podium in zijn originele bezetting. De iconische zaal Winterland was het decor voor de spectaculaire show 'The Last Waltz'. Een stel Vlaamse muzikanten met Bandbloed in de aderen vond het 40 jaar nadien dan ook het geknipte moment voor een passend eerbetoon aan deze unieke groep.

Praktisch: zaterdag 27 mei om 21u in De Singer, Bavelstraat 35 in Rijkevorsel

Prijs: 17 euro

8. Strograss

Wat: De muzikanten van Strograss hebben uiteenlopende muzikale achtergronden, maar delen een passie voor akoestische rootsmuziek (folk, bluegrass, old-time, vroege jazz...). Ze brengen die traditionele invloeden samen in actuele songs en instrumentals met frisse, eigenzinnige arrangementen en sociaal bewogen teksten.

Praktisch: zondag 28 mei om 14u in de PlusEtage, cultureel centrum Baarle, Pastoor de Katerstraat 5-7 in Baarle-Hertog-Nassau.

Prijs: 10 euro, reserveren aanbevolen