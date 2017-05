Zaak rond ‘Gruwelmoord’ uitgesteld omdat beklaagde derde advocaat neemt

Antwerpen - Een dag voor de behandeling van zijn zaak, heeft de Roemeen Ludovic Z. (40) een derde advocaat in de arm genomen. Die vroeg dinsdag meer tijd om het dossier te kunnen instuderen. De correctionele rechtbank van Antwerpen besliste om de zaak uit te stellen naar september.

Ludovic Z. wordt vervolgd voor de gruwelijke moord op zijn ex-vriendin Dorina Stef (37). Hij had de Roemeense op 27 mei 2015 de keel overgesneden in haar appartement aan de Graaf van Hoornestraat op het Antwerpse Zuid. Daarna had hij haar vanop het balkon naar beneden geduwd. De politie en tal van omstaanders waren getuigen van de gruwelijke feiten.

Op een inleidende zitting in maart werd de kalender vastgelegd. De zaak ging dinsdag normaal gezien volledig behandeld worden, maar dat was buiten Ludovic Z. gerekend. Hij vroeg in extremis aan advocaat Joris Van Cauter om samen met meesters Carl Slabbaert en Frank Decruyenaere zijn verdediging op zich te nemen.

Zijn nieuwe advocaat vroeg de rechtbank dinsdag om de zaak uit te stellen. Het openbaar ministerie verzette zich daartegen. “Hij heeft twee advocaten die hem al van bij het begin bijstaan, dus zijn rechten van verdediging zijn gewaarborgd. Wat gebeurt er als hij er straks een vierde advocaat bij vraagt? Zo kunnen we bezig blijven”, stelde aanklager Björn Backx. De burgerlijke partijen vonden de timing van Ludovic Z. ongelukkig, maar hadden begrip voor het standpunt van de verdediging.

De rechtbank besliste om de zaak uit te stellen naar de namiddagzittingen van 18 en 19 september.