Mechels Family Justice Center brengt politie en hulpverleners samen onder één dak

Mechelen - In het Sociaal Huis van Mechelen is het Family Justice Center (FJC) officieel geopend. De Dijlestad beschikt daarmee, in navolging van Antwerpen, over een multidisciplinair expertisecentrum met vele partners onder één dak om hulp te bieden aan gezinnen die met intrafamiliaal geweld worden geconfronteerd.

Het concept van een Family Justice Center komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. In zo’n centrum worden complexe dossiers van huiselijk geweld behandeld door een team van specialisten. Uniek is dat ze allemaal dezelfde werkplek hebben. “Daardoor hebben slachtoffers en daders niet langer het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en dat hun dossiers efficiënter worden opgevolgd”, zegt gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid, Peter Bellens (CD&V)van de provincie Antwerpen.

Foto: LDN

Politie, parket, bestuurlijke overheden en hulpverleners kunnen in het Mechelse FJC al in een vroegtijdig stadium dossiers aanmelden waarbij verschillende problematieken samenkomen. Het FJC schakelt vervolgens een onafhankelijke casusregisseur in, die samen met de aanmelder, het gezin en andere betrokken partners een begeleidingstraject opzet. Dat focust niet alleen op slachtoffers en daders, maar ook de noden van alle gezinsleden staan centraal. “Dit voorkomt dat slachtoffers (én daders) van de regen in de drup belanden en in een intensieve ketenaanpak belanden”, zegt Koen Anciaux, schepen en voorzitter Sociaal Huis Mechelen.

Het FJC-project loopt in Antwerpen al enkele jaren. Daar werd het personeelsbestand al aangevuld van twee bij de start naar veertig vandaag. “Omdat het FJC drempelverlagend werkt”, zegt gedeputeerde Bellens.

Mechelen krijgt van de provincie een starttoelage van 200.000 euro. “Daarmee willen we vooral het personeel betalen en ons project promoten”, besluit Koen Anciaux.