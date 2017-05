Jongste slachtoffer van aanslag Manchester was amper acht jaar oud

Na de vreselijke aanslag in Manchester zijn intussen twee dodelijke slachtoffers geïndentificeerd. Het gaat om de achttienjarige Georgina Callandar en de achtjarige Saffie Roussos. Zij zou het jongste slachtoffer zijn van de terreurdaad.

De achtjarige Saffie Roussos was samen met haar zus Ashlee en moeder Lisa op het concert van Ariana Grande. Zij raakten allebei gewond, maar verkeren niet in levensgevaar.

Van het kleine meisje was echter lange tijd geen spoor. Haar familie was wanhopig naar haar op zoek en had haar als vermist opgegeven. Nu is bevestigd dat het meisje overleden is aan haar verwondingen. Volgens haar leerkracht was Saffie “een prachtig meisje in ieder aspect van het woord”.

Eight year old Saffie Roussos confirmed dead. "Saffie was simply a beautiful little girl in every aspect of the word" - teacher. #manchester — Alan Travis (@alantravis40) May 23, 2017

Saffie Rose Roussos, aged 8, victim of Manchester concert attack. "She was loved by everyone," Headteacher, Chris Upton. pic.twitter.com/icNCy5aoPk — Alan Travis (@alantravis40) May 23, 2017

Ook de achttienjarige Georgina Callandar kwam om het leven bij de aanslag. Volgens haar vrienden was zij een van de eerste slachtoffers die naar het ziekenhuis werden gebracht. De tiener overleed in het ziekenhuis met haar moeder aan haar zijde, zo meldt The Evening Standard.

Haar vrienden omschrijven haar allemaal als een “prachtig meisje met een gouden hart”. “Rust in vrede Gina. Ik hou zo ontzettend veel van je. Ik ben zo gelukkig dat ik je heb mogen kennen”, postten ze op haar sociale media.

Bij de explosie bij Manchester Arena kwamen in totaal 22 mensen om het leven, 59 anderen raakten gewond.