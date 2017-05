Malle - Het Maris Stella Instituut werkt vernieuwend. Eén van die innovaties is het seminarie Muziek dat leerlingen van het zesde jaar als keuzevak kunnen volgen.

Vijftien meisjes (de enige jongen was door omstandigheden afwezig) zorgden met ‘Music was our first love’ voor een puik concert onder leiding van lerares Kaat Vissenberg.

Oook de bindteksten en de originele presentatie getuigden van talent.