Koertje van Gildenhuis wordt buurttuin

Merksem - Het Gildenhuis in Merksem is een plek waar sociale organisaties en verenigingen samenkomen. Om van het koertje een gezellige plek voor de buurt te maken, zetten groene vrijwilligers zich nu samen in.

Aan het Gildenhuis ligt een verharde binnenplaats op een laag asfalt. Die plaats wordt momenteel omgetoverd tot groene buurttuin. “In het Gildenhuis zit een aantal actieve verenigingen. Onder meer het sociale project Peter Pan heeft er een opslagruimte en op de eerste verdieping is er de sociale kruidenier ’t Winkeltje. Het Gildenhuis wordt ook almaar meer gebruikt door buurtbewoners om er een feest te geven voor bijvoorbeeld een doopsel of een communiefeest”, vertelt mede-initiatiefnemer Sus Schrauwen, die vorig jaar nog de ereprijs ‘De Grote Stroboer’ kreeg, een prijs voor meest verdienstelijke Merksemnaar. “Vroeger was de binnenplaats de inkom van het Gildenhuis. Na de aanleg van de Gildestraat was dat niet meer het geval. Nu maken we opnieuw een poortje aan de zijkant waardoor de plaats voor iedereen toegankelijk wordt.”

Oude mooie kasseien

Zo’n dertig vrijwilligers zijn momenteel aan het werk in de tuin. “De laag asfalt hebben we al afgeschraapt, daaronder deden we een fijne ontdekking. Er lagen nog oude mooie kasseien en die willen we graag behouden. Verder willen we de plaats zo toegankelijk mogelijk houden voor verschillende invullingen. Er komt ook een terras dat aansluit op de zaal beneden en een petanquebaan. Aan de kant van de keuken maken we een kruidentuin en misschien nog een kleine moestuin. Een grote boom zorgt voor verkoeling en we zorgen ook voor een wateraflatend systeem dat het water afkomstig van het dak kan opnemen.”

Wanneer de nieuwe buurttuin klaar moet zijn, ligt niet vast. “We willen daar liever geen timing op plakken. De vrijwilligers werken wanneer het kan en ook het proces om er samen wat van te maken is eigenlijk al een heel fijne bezigheid”, besluit Sus Schrauwen.