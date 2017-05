Think Jazzy Art Bar heeft er al broertje bij in de Minderbroedersrui

In dit hoekpand in de Minderbroedersrui opent Thomas Gielen donderdag de Think Jazzy Art Gallery. Foto: Jan Van der Perre

Antwerpen - Amper een jaar na de opening krijgt Think Jazzy Art Bar in de Kloosterstraat is er met Think Jazzy Art Gallery een broertje bij in de Minderbroedersrui.

Een galerie waar zowat alles te koop is, met op zaterdagavond een gezellige tapa-avond. Zo begon Thomas Gielen precies een jaar geleden met Think Jazzy in de Kloosterstraat. Het succes blijkt zo groot dat hij deze week al een tweede zaak opent. “De Think Jazzy Art Bar blijft in de Kloosterstraat en ik start donderdag met Think Jazzy Art Gallery in de Minderbroedersrui. De twee vullen elkaar perfect aan”, stelt het topmodel tevreden vast.

De locatie in de Kloosterstraat is te klein geworden. “Ik wil me verder specialiseren in moderne kunst, vooral fotografie. Ik kreeg de kans een bestaande galerie over te nemen en die grijp ik met beide handen. Think Jazzy Art Gallery situeert zich in een zeer mooi geklasseerd hoekpand in de Minderbroedersrui 74. Hier breng ik elke drie maanden een nieuwe expositie van verschillende kunstenaars. Ik leg de link tussen beide vestigingen, door telkens een werk uit de galerie te exposeren in de Art Bar en omgekeerd.”

Stadswandeling

Gielen broedt ondertussen alweer op nieuwe plannen. “Ik wil graag een Antwerpse stadswandeling lanceren, die start aan de galerie en eindigt met een menu in de bar. Stadsgids Carolien Krijnen is een buurvrouw en ik ga haar vragen om de wandeling mee uit te werken, al weet ze dat nog niet (lacht).

Think Jazzy Art Gallery opent donderdag met werk van Erwin Van den Brande en Marianne Turck.

www.thinkjazzy.com