Dit gebeurt er met je lichaam als je het ontbijt overslaat

Hoewel heel wat voedingsdeskundigen het erover eens zijn dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, zijn er toch heel wat mensen die het skippen wegens te gehaast 's morgens. Maar hoe reageert je lichaam op het overslaan ervan? Enkele Duitse wetenschappers onderzochten het.

Uit een nieuw, kleinschalig onderzoek van de Duitse universiteit van Hohenheim blijikt dat het overslaan van het ontbijt twee belangrijke gevolgen kan hebben. Het zou ervoor zorgen dat je tijdens de dag meer calorieën verbrandt, maar zou tegelijk ook maken dat je meer kans loopt op het ontwikkelen van ontstekingen.

Tot die conclusie kwamen de wetenschappers nadat ze drie dagen lang 17 volwassenen volgden en hen die drie dagen telkens via een ander patroon lieten eten. De eerste dag moesten ze het ontbijt skippen, de tweede dag de lunch en de derde dag het avondmaal. Iedere dag werden ook bloedstalen afgenomen. Ze vonden in alle drie de gevallen weinig verschillen, maar noteerden wel hogere concentraties van glucose, meer insuline-resistentie en de aanwezigheid van markers die op ontstekingen duiden na de lunch bij vrijwilligers die niet hadden ontbeten.

Bij die groep was er ook sprake van meer oxydatie van vet, wat neerkomt op het feit dat hun lichaam hun vetreserves begon af te breken. Maar dat is volgens de onderzoekers niet meteen goed nieuws. Dat zou namelijk een verslechtering teweeg kunnen brengen van de metabolische flexibiliteit, de mogelijkheid van het lichaam om om over te schakelen van het verbranden van vet naar koolhydraten. Dat zou op lange termijn kunnen leiden tot meer ontstekingen.

Eeuwige discussie

Over het belang van het ontbijt wordt onder wetenschappers al langer gekibbeld. Zo wordt beweerd dat mensen die de eerste maaltijd van de dag overslaan de neiging hebben om meer te eten tijdens de rest van de dag, maar onderzoek wees wel uit dat er gemiddeld genomen geen verschil in gewicht is tussen diegene die wel ontbijten en diegene die dat niet doen. Mensen die ontbijten zouden dan weer minder kans maken op onder meer een hoge bloeddruk en hoge cholesterol, maar ook daar werd geen sluitend bewijs voor gevonden. Kortom, er bestaat weinig zekerheid over. Al zijn de meeste wetenschappers het wel over één ding eens: meer onderzoek blijft nodig.