Jan Van Looveren voelt zich schuldig om ongelukje met Marc Herremans: “Hij voelt nog steeds de gevolgen”

In zijn programma ‘Op weg met Jan’ neemt Jan Van Looveren verschillende BV’s mee op een tocht over de gevaarlijkste wegen ter wereld. Gisteren reed hij met voormalig triatleet Marc Herremans door de Peruviaanse bergen, maar daar ging het even heel erg mis. In het programma leek de schade nog wel mee te vallen, maar Herremans blijkt nog steeds de gevolgen van die ene bewuste schok te voelen.

In de aflevering van gisteren was te zien hoe Van Looveren in het schemerduister een wel erg diepe put te laat gezien had. Hij reed er recht in, met een harde klap tot gevolg waarbij zowel Jan als Marc tegen het dak van de auto vlogen.

Zo’n schok kan voor iedereen gevolgen hebben, maar voor de tot de borst verlamde Marc Herremans kwam het eens zo hard aan. Door zijn verlamming waren zijn buikspieren niet in staat de klap op te vangen, waardoor alle druk op zijn ingewanden terechtkwam, wat tot inwendige bloedingen zou kunnen leiden.

De volgende dag leek het allemaal mee te vallen en gingen de twee mannen even vrolijk als voorheen verder. Jan Van Looveren zegt nu in Dag Allemaal echter dat die schok nooit had mogen gebeuren. “Die minuten daarna, dat was paniek. Ik dacht echt dat we de opnames moesten stopzetten om ons naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te reppen.”

“Marc kan immers een inwendige bloeding krijgen van zo’n slag, vertelde hij mij. Maar door zijn verlamming zou hij dat zelf niet voelen. Probeer je dat maar eens in te beelden. Wij stonden daar ‘in the middle of nowhere’. Het enige wat we konden doen, was vertrouwen op Marcs,... euh, buikgevoel.”

En hoewel dat buikgevoel geen problemen leek aan te geven, bleek Marc na de reis wel twee weken geveld te zijn geweest door een zware koorts. Ook met zijn rug blijken er problemen te zijn. “Al sinds onze reis zit er iets niet goed in zijn rug. Alsof er een stukje uitsteekt. Een uitstulping... Vooral als hij in zijn rolstoel zit, heeft Marc daar last van.”

Van Looveren voelt zich duidelijk schuldig over wat er in Peru gebeurde, maar daar heeft hij volgens Herremans geen reden toe. “Ik kan hem niets kwalijk nemen. Uiteindelijk: iedereen was moe die bewuste dag. We hadden er een rit van zo’n dertien uur opzitten. Geen lachertje, zeker niet op zulke hobbelige wegen.”

Herremans ging al een aantal keren naar de osteopaat om de pijn in zijn rug te verlichten, maar die vindt niet wat er juist scheelt. Herremans blijft het echter relativeren: “Ach, het is al bij al nog leefbaar”. Herremans is er ook niet zeker van dat zijn rugletsel veroorzaakt is door de schok.