“Tien rijkste families hebben minstens 266 dochterbedrijven in belastingparadijzen”

Brussel - De bedrijven van de tien rijkste families van België hebben samen minstens 266 dochterbedrijven in belastingparadijzen. Dat besluit PVDA uit eigen graafwerk. De oppositiepartij pleit voor een vermogenskadaster, een onderzoekscel speciaal voor grote vermogens en een nultolerantiebeleid voor dergelijk “asociaal gedrag”.

“Het blijkt dat ze allemaal - zonder onderscheid - betrokken zijn in belastingparadijzen. Dat is op dat niveau dus niet de uitzondering, maar de regel”, besluit PVDA-voorzitter Peter Mertens uit het studiewerk rond families zoals de Spoelberch, de Mévius, Vandamme, Frère, Colruyt, Boël, De Nul, Ackermans-Bertrand en Van Haaren en Huts.

Het document dat PVDA heeft opgesteld, vermeldt een waslijst aan belastingparadijzen, van de Kaaimaneilanden over de Bahama’s tot Singapore. Heel wat families doken ook al op in de Lux-, Swiss- en andere leaks.

“Van de tien rijke families die we in deze studie doorlichten, zijn er acht die in hun symbolisch kapitaal een adellijke titel hebben, die van baron, graaf of burggraaf. Maar als het erop aankomt belastingen te betalen, zijn ze niet erg nobel”, zegt Mertens dinsdag ook in Het Nieuwsblad. “Ondertussen kreunen rusthuizen, ziekenhuizen, kindercrèches en scholen in ons land wel onder een gebrek aan middelen en personeel.”

Om dergelijke praktijken een halt toe te roepen, herhaalt de PVDA haar pleidooi voor een vermogenskadaster. Dat zou volgens de partij niet alleen de weg vrijmaken voor een miljonairstaks, maar biedt ook kansen om allerhande vormen van fraude tegen te gaan.

Tot slot neemt de radicaal linkse partij opnieuw de kabinetschef van MR-vicepremier Didier Reynders in het vizier, Alexia Bertrand. Zij is een telg van de familie Bertrand - op plaats 8 in het PVDA-lijstje - en is nog steeds aandeelhouder en bestuurder bij de holding Ackermans & van Haaren. PVDA nam haar positie op het kabinet-Reynders al vaker op de korrel. De minister verzekerde recentelijk nog in de Kamer dat er alles aan gedaan is om belangenconflicten te vermijden.