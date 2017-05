Kazerne Dossin verscherpt veiligheid en gaat tassen en rugzakken controleren

Na de antiterreuractie in Verviers in 2015 stonden er even zwaar bewapende agenten aan de deur van kazerne Dossin. Foto: Patrick Hattori

Mechelen - Kazerne Dossin in Mechelen verscherpt vanaf september de controles voor de toegang tot het Memoriaal en Museum voor Holocaust en Mensenrechten. Daarom wordt deze zomer aan de toegang een luifel gebouwd.

Al sinds de aanslagen in Parijs en Brussel zijn de veiligheidsmaatregelen aan het Memoriaal en Museum voor Holocaust en Mensenrechten opgedreven. Door de terreurdreiging stonden er zelfs heel even zwaar bewapende politiemensen aan de deur van het museum in de Goswin de Stassartstraat, in navolging van de antiterreuractie in Verviers.

“Een metaaldetector hebben wij al een tijdje in gebruik. Vanaf september gaan we van bezoekers ook de rugzakken en tassen controleren”, zegt woordvoerster Nele Custers van Kazerne Dossin. “Het is een maatregel die al op veel plaatsen wordt toegepast. Met die realiteit moeten wij nu ook rekening houden. Sporadisch gaan we op basis van de resultaten van de metaaldetector sommige bezoekers uitgebreider controleren. Al is het niet de bedoeling dat er echt lange wachtrijen ontstaan”, legt Custers uit.

Om het comfort van de bezoekers tijdens het wachten te verzekeren, investeert het museum in een luifel aan de ingang van het museum.