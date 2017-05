Rijbewijs kwijt door cannabisspray tegen de pijn: “Het is afzien of autorijden”

Mijn pijnbehandeling stopzetten of nooit meer met de auto rijden: dat is de keuze die ik op dit moment heb.” MS-patiënt Dave Zwerts (33) gebruikt op doktersadvies de enige medicinale cannabis die erkend wordt in ons land. Maar tijdens een politiecontrole testte hij positief op drugsgebruik en nu is hij zijn rijbewijs kwijt.

