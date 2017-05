Zangeres Ariana Grande zegt tournee af: “Gebroken. Ik vind het zo, zo erg”

De Amerikaanse popzangeres bleef zelf ongedeerd na de explosie in Manchester. Ze zou volgens TMZ wel “hysterisch” en “ontroostbaar” zijn. De zangeres zet haar ‘Dangerous Woman’-tournee, ter promotie van haar nieuwe album, voorlopig op pauze. Het concert dat voor overmorgen in Londen gepland stond, gaat alvast niet door. Zondag kwam Grande normaal naar het Sportpaleis in Antwerpen, maar ook dat is momenteel nog onduidelijk.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.