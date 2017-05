Skiclub Zondal trekt naar nieuwe indoorpiste Aspen

Deurne / Wilrijk - Skiclub Zondal kan volgend skiseizoen terecht op de nieuwe indoorskipiste Aspen in Wilrijk. Dat zijn de besturen van Zondal en Aspen overeengekomen. Op de plek van de skipiste in Deurne komt een nieuw recreatief zwembad.

Het was lange tijd stil tussen de Koninklijke ­Skiclub Zondal en Aspen. Sinds het stadsbestuur in oktober vorig jaar besliste om de concessie voor de skipiste in Deurne stop te zetten voor de bouw van een nieuw bovenlokaal recreatief zwembad, zijn er verschillende gesprekken geweest tussen de twee partijen over de toekomst van Zondal. Maar die liepen telkens spaak.

Een maand geleden werden de gesprekken opnieuw opgestart en kwamen skiclub Zondal en ­Aspen tot een vergelijk. “De gesprekken kenden een moeilijke start, maar de plooien waren al snel gladgestreken”, zegt Marc Argeerts, bestuurslid van Zondal. Beide clubs zijn tot een akkoord gekomen over de toekomst van Zondal in Wilrijk. “Al onze activiteiten, van het Racing Team tot de recreanten, clubmonitoren en G-sporters, kunnen er terecht van zodra de nieuwe skipiste van Aspen klaar is”, zegt Argeerts. “Het financiële blijft wel een probleem, want we verliezen onze inkomsten van de cafetaria. In Wilrijk is er daarvoor geen alternatief. Maar onze leden hebben wel een nieuwe locatie. Beter dit, dan helemaal niets.”

Afgelopen zondag verzamelden honderden leden, monitoren en sympathisanten op skipiste Zondal, op de Ruggeveldlaan in Deurne, voor het allerlaatste kampioenschap. De kans is reëel dat ze volgend jaar verzamelen in Aspen, voor hun allereerste kampioenschap in Wilrijk.