Heldhaftige tiener gaat tot het uiterste om verdronken zwaan te redden

Een Australische tiener slaagde er vorige week in een jonge zwaan te redden nadat de vogel verstrikt was geraakt is een vislijn. De tiener haalde het dier uit het water en gaf het mond-op-mondbeademing op weg naar het dierenziekenhuis. De jonge zwaan stelt het intussen goed en kon zich zondag al aan een duik in het zwembad wagen.

De 15-jarige Joshua Martin was een dagje uit met zijn tante toen hij de onfortuinlijke zwaan roerloos zag liggen in het water. “De zwaan was stijf en koud, we dachten dat het al te laat was”, zei Carla Penn, de tante van de kleine redder. “Mocht Joshua hem geen mond-op-mondbeademing hebben gegeven, had hij het niet gered.”

Het was Penn die voorstelde dat Joshua de stervende vogel zou beademen terwijl ze naar het dierenziekenhuis snelden. Joshua dacht eerst dat ze een grapje maakte toen ze met dat voorstel op de proppen kwam, maar de jongen besefte al snel dat ze het meende. Hij vermande zich en begon aan zijn levensreddende taak.

Toen de zwaan weer bijkwam en zelfstandig begon te ademen, begon Joshua te glunderen en reden ze snel verder naar het dierenziekenhuis, waar de jonge vogel terug op krachten kon komen. De tante van Joshua lanceerde nadien een oproep op Facebook om vrijwilligers te zoeken die de ziekenhuisrekening van de zwaan wilden betalen. De Australische rugbyspeler Travis Cloke ging met plezier op die vraag in, waardoor de geredde zwaan ‘Clokey’ werd gedoopt.